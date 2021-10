Usa: Biden nomina Jessica Rosenworcel guida Fcc, prima donna a ricoprire il ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che nominerà Jessica Rosenworcel alla guida della commissione federale per le comunicazioni (Fcc): sarebbe la prima donna a ricoprire questo ruolo qualora confermata dal Senato. "È l'onore di una vita essere designato a servire come presidente della Fcc", ha affermato Rosenworcel in un messaggio su Twitter, ringraziando Biden, la sua famiglia e i suoi mentori. "Non sarei qui senza quelli che sono venuti prima e hanno aperto la strada". (Nys)