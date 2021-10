Cile: passa in commissione progetto legge su quarto prelievo anticipato fondi pensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le stime di crescita del Pil del Cile per il 2021 portandole al +11 per cento. E' quanto si legge nel rapporto "World economic outlook" (Weo) pubblicato oggi che migliora di ben 4,8 punti la proiezione del +6,2 per cento contenuta nel rapporto di aprile. Per il 2022 la stima rimane invece invariata al +2,5 per cento. Sul fronte dell'inflazione l'Fmi prevede per il 2021 un aumento del 4,2 per cento, così come un disavanzo del 2,5 per cento del Pil. Nel documento si sottolineano ad ogno modo le potenzialità di crescita del Paese come uno dei principali fornitori di litio nel contesto dell'obiettivo globale di emissioni zero entro il 2050. In tale contesto il Fondo monetario prevede attualmente che il consumo di litio si moltiplicherà per sei mentre quello di rame si moltiplicherà per due. (segue) (Abu)