Italia-Colombia: inaugurata via Gabriel Garcia Marquez a Villa Borghese

- E’ stata inaugurata oggi a Roma la via Gabriel Garcia Marquez a Villa Borghese. All’evento, che ha seguito la X Conferenza Italia-America Latina, ha presenziato la vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez. Il gesto, ha detto la vicepresidente, “è un’espressione di amore per la letteratura”. La traduzione in italiano con Feltrinelli, ha ricordato la ministra, “è stata la prima traduzione di Cent’anni di solitudine in una lingua straniera”. Ramirez ha quindi ringraziato la città di Roma “per aver dedicato una strada così importante” allo scrittore colombiano. Gabriel Garcia Márquez arrivò a Roma il 31 luglio 1955 come corrispondente di “El Espectador”. Sebbene fosse solo di passaggio, Gracia Marquez ha trascorso più di un anno a Roma, studiando sceneggiatura cinematografica presso il centro di cinema sperimentale.(Res)