Terrorismo: Rauti (Fd'I), bene Copasir, urgente intervento legislativo contro radicalizzazione Jihad

- L’Italia, come il resto dell’Europa, "è diventata negli ultimi anni un luogo fertile per reclutatori jihadisti ed estremisti radicalizzati. Dal web alle carceri, ai luoghi di aggregazione e predicazione islamica, è aumentato il fenomeno del proselitismo finalizzato al reclutamento di militanti; come, purtroppo, sono cresciuti negli ultimi anni, gli attentati di matrice jihadista". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, capogruppo nella commissione Difesa. "È sempre più urgente, quindi, lavorare non soltanto sul piano della repressione ma anche, come già accade in altri Paesi europei, su quello della prevenzione, assumendo iniziative legislative per contrastare il radicalismo islamico. E bene ha fatto il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) a sollecitare il Parlamento, sottolineando l’urgenza di un intervento legislativo contro la radicalizzazione jihadista. Fronteggiare la radicalizzazione significa anche prevenire gli attacchi terroristici sia dei gruppi organizzati che dei cosiddetti 'lupi solitari", conclude.(Com)