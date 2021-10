Stellantis: Marinelli-Lazzi (Fiom), non firmiamo l’accordo che sancisce la chiusura della Maserati di Grugliasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiom-Cgil nazionale e di Torino "rendono noto che oggi martedì 26 ottobre si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione Stellantis dei siti Torinesi avente in oggetto la cessazione delle produzioni nello stabilimento di Grugliasco". Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, e Edi Lazzi, segretario generale Fiom-Cgil Torino. "Abbiamo detto già in sede ministeriale che non condividiamo questo modo di procedere sito per sito poiché bisogna avere una visione complessiva del piano che Stellantis ha per l’Italia. Non è sufficiente dichiarare che non ci saranno esuberi e non dare prospettive con nuovi investimenti, nuove produzioni e volumi sufficienti a saturare gli attuali addetti. Tra l’altro - proseguono - nei fatti in questi anni la riduzione del personale c’è stata ed è ancora in corso con figure professionali importanti che stanno lasciando la 'vecchia Fiat' depauperando di conoscenze e saper fare aziendali. A Torino non ci sono solo la Carrozzeria e la Maserati, ci sono diversi settori come la Meccanica che produce i cambi, gli impiegati degli Enti Centrali, le Presse e a cascata tutte le ripercussioni sull’indotto e quindi, a maggior ragione, serve un piano generale che l’azienda non ha fornito". (segue) (Com)