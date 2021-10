Governo: Di Maio, Salvini “non è stato il massimo dell’affidabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, “quanto ad affidabilità, non è stato il massimo". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Otto e mezzo” su La7. "Con i ministri della Lega lavoro bene, come con gli altri colleghi. Ma adesso siamo in una fase in cui dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a lavorare così", ha aggiunto, ricordando il lavoro portato avanti per combattere la pandemia Covid-19 e per lavorare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Res)