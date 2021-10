Governo: Meloni a Pd e sinistra, andiamo al voto dopo elezione presidente Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il segretario del Pd Enrico Letta "si è vantato di aver vinto le elezioni amministrative e si è dilungato a parlare di me e di Fratelli d'Italia. Tanta spavalderia però si scontra con il terrore di sottoporsi al giudizio degli italiani". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Sfido Letta, il Pd e il resto della sinistra a sfidare Fratelli d'Italia nelle urne, andando al voto subito dopo l'elezione del presidente della Repubblica. Avremmo così modo di confrontare i nostri programmi su lavoro, pensioni, tasse, caro bollette, immigrazione, sicurezza. Ma forse proprio per questo faranno di tutto per rimandare il più possibile le elezioni politiche", conclude.(Com)