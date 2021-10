© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore a welfare e salute Lamberto Bertolè interviene alla Cerimonia per festeggiare il traguardo raggiunto da otto ospiti dell'Istituto Geriatrico "Piero Redaelli" che hanno superato i 100 anni. Intervengo anche la Presidente dell'Asp Golgi-Redaelli, Stefania Bartoccetti e il Direttore Generale Enzo Lucchini.Asp. Golgi-Redaelli, via Caterina da Forlì, 55 (ore 15:45)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all’inaugurazione della “Civil Week Lab”.Università Bocconi, aula Magna, via Roentgen 1 (ore 18)CITTÀ METROPOLITANASeduta del Consiglio della città metropolitana di Milano per la surroga dei consiglieri non rieletti.diretta streaming (ore11)REGIONEL'assessore di Regione Lombardia a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione della variante di Vaprio d'Adda (Mi).ritrovo all'incrocio tra via Grezzago e via Concesa - Vaprio d'Adda/Mi (ore 9:30)L'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, partecipa all'inaugurazione della mostra di “Adi Design Index 2021”.Adi Design Museum, piazza Compasso d'Oro, 1 (ore 16:30)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardiaè presente alla serata di inaugurazione dell'Anno Sociale 2021-22 Soroptimist International Club di Monza.Sporting Club, viale Brianza, 39 Monza (ore 20)VARIEConseguenze sociali del covid: presentazione dei dati del rapporto povertà nella diocesi ambrosiana - Dati 2020Sede di caritas ambrosiana, via San Bernardino 4 (ore 10)Decima edizione del Coima real estate forum. Intervengono, tra gli altri: Manfredi Catella, Founder & Ceo, Coima e Roberto Cingolani, Ministro Della Transizione Ecologicadiretta streaming (ore 10:30)Intesa Sanpaolo e Prometeia presentano il Rapporto Analisi dei Settori Industriali con incontro su “Rimbalzo o crescita strutturale? Il manifatturiero italiano al 2023”diretta streaming (ore 11)Appuntamento organizzato dal Gruppo Tecnocasa per presentare le nuove analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto creditizio. Intervengono, tra gli altri, Luigi Sada, amministratore delegato di Tecnocasa Franchising SpA e Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi gruppo Tecnocasadiretta streaming (ore 11)"Il cuore del mare - riemergere dal covid" commemorazione interreligiosa promossa dal forum delle religioni di Milano nel 35° anniversario del celebre incontro di Assisi, interviene, tra gli altri, L'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.Univeristà Statale, via Festa del perdono, 7 (ore 18)MONZAConferenza stampa del Presidente Luca Santambrogio per la presentazione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego che sarà illustrato ai Sindaci della Brianza durante l’assemblea prevista alle ore 16.Sede della Provincia di Monza e Brianza, Sala dell'oro (ore 15) (Rem)