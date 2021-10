Turchia: parlamento estende di due anni mandato per operazioni militari in Siria e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento turco ha approvato oggi una mozione che estende per altri due anni l'autorizzazione al dispiegamento delle truppe di Ankara in Iraq e Siria. Lo rende noto il quotidiano “Hurriyet”. L’esercito turco è autorizzato a proseguire le operazioni militari antiterrorismo in Siria e in Iraq, dove fronteggia il Partito dei lavoratori curdi (Pkk) e il suo ramo siriano delle Unità di difesa dei popoli (Ypg), dal 30 ottobre 2021. Nella mozione viene sottolineato che gli sviluppi nelle regioni adiacenti ai confini terrestri meridionali della Turchia e i rischi e le minacce posti dal contesto di conflitto in corso continuano sempre più. “D'altra parte, la continua esistenza di elementi del Pkk e dello Stato islamico in Iraq e i tentativi contro il separatismo su base etnica rappresentano una minaccia diretta alla pace regionale, alla stabilità e alla sicurezza del nostro Paese. Le organizzazioni terroristiche, in particolare Pkk, Ypg e Isis, continuano la loro presenza in Siria nelle aree adiacenti al nostro confine, continuando le loro azioni contro il nostro Paese, contro la nostra sicurezza nazionale e i civili", si legge nella dichiarazione. (Tua)