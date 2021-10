Ue: Corte Conti, disparità tra Paesi in assorbimento fondi, Italia non ha speso 25 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia a fine 2020 doveva ancora assorbire il 56 per cento dei fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014-2020, ovvero oltre 25 miliardi di euro. In altre parole, l'Italia non ha speso più di un euro su due delle risorse europee che le spettavano. Questo è quello che emerge dalla relazione annuale della Corte dei Conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'Ue per l'esercizio finanziario 2020. La Corte dei Conti europea ha sottolineato che vi sono "notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'assorbimento dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi Sie) loro assegnati durante il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020". A fine 2020, l'ultimo anno dell'attuale bilancio settennale, solo il 55 per cento dei finanziamenti decisi per il 2014-2020 era stato erogato a livello di media Ue. Ciò ha avuto per effetto l'ulteriore aumento degli impegni non ancora liquidati, che a fine 2020 hanno raggiunto i 303,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda le disparità tra Paesi, si va da situazioni come quella della Finlandia, ad esempio, che ha assorbito il 79 per cento della sua dotazione totale, a quella dei tre Stati membri in cui il tasso di assorbimento è stato il più basso, Italia, Croazia e Spagna, che hanno assorbito solo il 45 per cento circa degli importi impegnati. La Corte ha sottolineato che Italia, Spagna e Polonia rappresentano quasi il 40 per cento dei pagamenti ancora da assorbire: circa 83 miliardi di euro del totale rimanente (209 miliardi di euro). In particolare, l'Italia deve ancora assorbire oltre 25 miliardi di euro (25.166.000.000): a fine 2020 infatti aveva assorbito il 44 per cento dei fondi che le spettavano, lasciando il restante 56 per cento. Una quota maggiore anche rispetto al precedente esercizio finanziario, dato che l'Italia a fine 2013, ultimo anno del precedente bilancio settennale, aveva assorbito il 50 per cento delle risorse. Un euro su due. (Beb)