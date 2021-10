Pensioni: Meloni, governo Draghi e sinistra lavorano per rendere più difficile andare in pensione a chi ha lavorato una vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abolire le pensioni d'oro, modificare le storture a scapito dei più deboli e dare risposte ai giovani lavoratori sono da sempre le priorità di Fratelli d'Italia". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Il governo Draghi, il Pd e la sinistra lavorano al contrario per rendere più difficile andare in pensione a chi ha lavorato una vita e se ne infischiano di chi una pensione forse non la vedrà mai. E che arriva persino, attraverso l'Inps, alla follia di togliere l'assegno mensile di 287 euro agli invalidi parziali che svolgono piccoli lavori e ridurli così in miseria. Scelte ideologiche - conclude - che Fratelli d'Italia contrasterà in Parlamento perché contrarie al buon senso, all'equità generazionale e alla giustizia sociale".(Com)