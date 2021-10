Covid: Conferenza Stato-città al Viminale, raggiunta intesa su ristori ai comuni per minori entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato città che si è svolta oggi, presieduta dal sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, ha raggiunto l’intesa sul provvedimento riguardante il riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, relativamente al terzo trimestre 2021 (primo luglio-30 settembre), del Fondo per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, riconosciuto a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni. (segue) (Com)