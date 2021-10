Covid: Conferenza Stato-città al Viminale, raggiunta intesa su ristori ai comuni per minori entrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa seduta, è stato approvato il provvedimento, predisposto di intesa con il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il ministro per la Funzione Pubblica, con il quale vengono definite le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Inoltre, è stato approvato il decreto con il quale si definisce il modello che i Comuni devono inviare alla Ragioneria generale dello Stato per certificare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.Infine, è stato dato parere favorevole allo schema di decreto con il quale vengono approvati i modelli relativi alle certificazioni – per l’esercizio finanziario 2020 - che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie devono inviare al ministero dell’Interno, entro il 23 dicembre 2021, ai fini dei controlli della copertura dei costi di alcuni servizi. (Com)