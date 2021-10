Pensioni: Di Maio, Quota 100 non è più sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quota 100 “è una riforma che fin dal principio è stata scritta e costruita per tre anni e aveva la funzione di abbassare l'età media favorendo nuove assunzioni. Ma oggi Quota 100 non è più sul tavolo, nessun partito lo sta chiedendo, così come nessuno chiede che si torni alla Fornero". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Otto e mezzo” su La7. L’esponente del Movimento cinque stelle ha aggiunto: ”E' una riforma non più sostenibile dopo tre anni, adesso siamo in una nuova fase del nostro Paese, per questo non può più essere rinnovata".(Res)