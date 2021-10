Roma: Mancini (Pd), peccato Calenda non sia in consiglio, è scappato come dalle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente considero un errore politico e un peccato per la città che Calenda non sia rimasto in Consiglio comunale. Avrebbe potuto dare un contributo di idee e proposte alla nuova amministrazione". Lo dichiara in una nota Claudio Mancini deputato del Pd e componente della direzione nazionale del partito. "Cosi avremmo forse capito perché vuole opporsi assieme a Michetti e Meloni ad un sindaco che è stato votato al ballottaggio da gran parte dei suoi elettori del primo turno - aggiunge Mancini -. E' scappato dal consiglio comunale così come è scappato dalle primarie. Mi sembra uno che non sa perdere." (Com)