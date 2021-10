M5s: Di Maio, dobbiamo rafforzare la nostra identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento 5 stelle “guarda alla coalizione con i partiti di centrosinistra” e “dobbiamo rafforzare la nostra identità sui grandi temi altrimenti non possiamo stare in coalizione in maniera serena”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Otto e mezzo” su La7. Il capo della diplomazia ha ricordato di essersi dimesso da capo politico, “quindi ho fatto autocritica e ho riconosciuto i miei errori”. “Ora abbiamo iniziato un nuovo corso con Conte presidente dei 5 stelle e sulle amministrative dobbiamo cambiare approccio. Dobbiamo costruire nuovi meccanismi di presenza territoriale. Ci danno sempre per morti, ma poi il Movimento riserva sempre sorprese", ha concluso.(Res)