Infrastrutture: Francia, Renfe vuole lanciare dei treni ad alta velocità Parigi-Londra

- La compagnia ferroviaria nazionale della Spagna, Renfe, vuole lanciare dei treni ad alta velocità tra Parigi e Londra. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'operazione è prevista nell'ambito dell'apertura alla concorrenza del mercato ferroviario francese. Renfe ha spiegato di aver "preso contatti preliminari per far concorrenza" su questa linea alla compagnia Eurostar. La data di lancio non è stata annunciata. La compagni spagnola sarebbe la prima a installarsi sulla linea che passa sotto il canale della Manica, dove ad oggi operano solo le ferrovie francesi (Scf). In un secondo tempo il servizio potrà essere esteso a nuove destinazioni francesi ed internazionali", ha spiegato Renfe. (Frp)