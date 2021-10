Sicurezza: Meloni, solidarietà di Fd'I a Ranucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà di Fratelli d'Italia al vicedirettore di Rai 3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, "che oggi ha annunciato di essere sotto scorta 24 ore su 24 perché un boss della 'ndrangheta ha ingaggiato due killer per ucciderlo. Non sono mancate, e di certo non mancheranno, occasioni di confronto anche acceso con lui ma di fronte alle minacce della criminalità organizzata non ci sono differenze e siamo tutti dalla stessa parte". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Com)