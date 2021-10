Usa: segretario di Stato Blinken accompagnerà Biden a Roma e a Glasgow per G20 e Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken accompagnerà dal 28 ottobre al 2 novembre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Roma e a Glasgow, dove sono in programma il vertice del G20 e la conferenza sul clima Cop26. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato, secondo cui Blinken si unirà al presidente e alla first lady Jill Biden anche durante la visita in vaticano e l'udienza con Papa Francesco. A margine del summit G20 di Roma, il segretario di Stato avrà colloqui con omologhi e leader del settore privato per "affrontare questioni come la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, la sicurezza sanitaria e la lotta alla crisi climatica". Dal 31 ottobre al 2 novembre Blinken accompagnerà Biden a Glasgow per la Cop26, durante la quale gli Stati Uniti si concentreranno "sulle iniziative e sui partenariati con altri Paesi e con il settore privato per mobilitare un'azione ambiziosa in aree chiave come il metano, l'energia pulita, le foreste, l'agricoltura sostenibile, la decarbonizzazione industriale e le politiche di adattamento". (Nys)