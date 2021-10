Sudafrica: respinta richiesta di Zuma di rimuovere dal processo il procuratore capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alta Corte di Pietermaritzburg, in Sudafrica, ha respinto la richiesta dell'ex presidente Jacob Zuma di rimuovere dal processo che lo vede imputato il procuratore capo Billy Downer, da lui ritenuto parziale. Secondo il giudice Piet Koen, riferisce il sito di informazione "Times Live", non vi è alcuna base legale per assecondare la richiesta di Zuma ed affermare che l'ex capo dello Stato non sta avendo un processo equo con i magistrati incaricati di giudicarlo. Nella sua richiesta di rimozione, Zuma aveva accusato il procuratore Downer di essere prevenuto nei suoi confronti e di aver divulgato le sue cartelle cliniche private ai media, affermazioni che non sono per ora state supportate da alcuna prova. Sui fatti di corruzione commessi sotto il governo dell'ex presidente indaga la commissione guidata dal giudice Raymond Zondo, contro cui Zuma si è - anche in questo caso - più volte scagliato, invitandolo a dimettersi. Di recente l'Alta corte di Pretoria ha concesso alla commissione un'ulteriore proroga per raccogliere le prove e consegnare il suo rapporto d'inchiesta entro fine dicembre. (segue) (Res)