Sudafrica: respinta richiesta di Zuma di rimuovere dal processo il procuratore capo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta è stata istituita per indagare sullo scandalo del presunto "saccheggio dello Stato" avvenuto sotto la presidenza Zuma, saccheggio che secondo l'accusa ruota intorno alle accuse della famiglia di origini indiane Gupta. Nell'inchiesta è risultato coinvolto e rilasciato su cauzione anche il figlio di Zuma, Duduzane, accusato di aver versato una cauzione di 100 mila rand (circa 7 mila dollari). Le accuse di corruzione si riferiscono al 2015, quando l’allora viceministro delle Finanze, Mcebisi Jonas, dichiarò di avere ricevuto la proposta di diventare ministro delle Finanze durante un incontro con Duduzane Zuma e gli imprenditori Fana Hlongwane e Ajay Gupta. Nel corso dell’incontro, tenuto presso una delle proprietà della famiglia Gupta, al viceministro sarebbe stata offerta una tangente di 600 milioni di rand (circa 44 milioni di dollari) per ricoprire l’incarico. Il signor Zuma, che ha testimoniato per la prima volta davanti alla commissione lo scorso anno e doveva tornare per fornire ulteriori prove, ha precedentemente affermato che l'indagine è di parte nei suoi confronti. (Res)