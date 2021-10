Lavoro: Bottici (M5s), basta con disparità di stipendio tra uomo e donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice questore del Movimento cinque stelle, Laura Bottici, afferma: "Fino ad oggi nel mondo del lavoro abbiamo assistito troppo spesso a una distorsione per cui se sei donna vieni pagata meno del tuo collega uomo, a parità di funzioni e di mansioni. Non dovrà più accadere". La parlamentare, poi, spiega su Facebook: "È stata approvata in commissione Lavoro in sede deliberante, e quindi è legge, la norma contro la disparità di trattamento salariale tra uomo e donna, una condizione che ha portato l'Italia ad avere il triste primato in Europa per divario retributivo di genere. Il risultato di oggi è il coronamento di una delle battaglie per l'uguaglianza fra i sessi e l'emancipazione delle donne che il Movimento cinque stelle ha portato avanti con forza, insieme alle altre forze politiche, per delineare una società in cui il mondo del lavoro sia più equo - conclude Bottici -. Il nostro lavoro in Parlamento per assicurare più dignità a tutti i lavoratori prosegue in vista dell'approvazione del disegno di legge, a firma M5s, sul salario minimo orario".(Rin)