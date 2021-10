Libano: ambasciatore Arabia Saudita Bukhari, sosteniamo lotta Paese per libertà e sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran mufti libanese, lo sceicco Abdul Latif Daryan, ha ospitato l’ambasciatore dell’Arabia Saudita, Walid Bukhari, presso la sede del Dar al Fatwa, l’organizzazione governativa che si occupa degli affari della comunità sunnita. Lo rende noto il sito informativo libanese "Naharnet". Durante l’incontro, Bukhari ha ribadito il sostegno saudita alla ricerca di pace, stabilità e coesistenza tra cristiani e musulmani del Paese dei cedri, aggiungendo che "la retorica del conflitto non ha legittimità, così come i piani che mettono da parte l’identità araba del Libano". Il diplomatico saudita ha anche dichiarato che "il regno sosterrà sempre i libanesi che lottano per la sovranità e la libertà del loro Paese" e che l’Arabia Saudita "non ha mai abbandonato il popolo libanese, nonostante le affermazioni di partiti e politici che pensano unicamente ai propri interessi". Da parte sua, il gran mufti Daryan ha sottolineato che "le relazioni tra Arabia Saudita e Libano erano e rimarranno solide". L’incontro si è svolto in un momento delicato della storia libanese. Infatti, dopo la doppia esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut e gli scontri armati tra maroniti e sciiti dello scorso 14 ottobre nella capitale libanese, lo Stato levantino si trova nuovamente diviso tra fazioni politiche e sette religiose che compongono il variegato mosaico culturale libanese e dimostrano le ingerenze straniere negli affari interni. Le stesse parole dell’ambasciatore Bukhari si riferiscono alle strategie di Hassan Nasrallah e Nabih Berri, leader sciiti rispettivamente di Hezbollah e Amal, entrambi movimenti appoggiati dall’Iran, rivale dell’Arabia Saudita per l’influenza nella regione mediorientale.(Lib)