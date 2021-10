Lavoro: D'Uva (M5s), via libera Senato a legge su parità salariale passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D’Uva, commenta l’approvazione della legge sulla parità salariale. "Con il via libera al Senato della legge sulla parità salariale - continua il parlamentare in una nota - riconosciamo alle lavoratrici e ai lavoratori uno strumento normativo atto a superare il dislivello retributivo garantendo l’equiparazione stipendiale. Un passo importante per tutte le donne, ancora oggi troppo spesso discriminate nei luoghi di lavoro". L'esponente del M5s aggiunge: "Avere approvato, in via definitiva, questa legge significa aver aggiunto un tassello in più, fondamentale nel percorso di rafforzamento del principio della parità di genere e in quello per il riconoscimento di una retribuzione giusta ed equa. Questo provvedimento, infatti, ha una portata rivoluzionaria per il nostro Paese che va ulteriormente corroborata attraverso l’introduzione del salario minimo". D'Uva conclude: "Non lasciamo nessuno indietro: assicuriamo pari diritti, pari dignità, pari retribuzioni alle donne e agli uomini impegnati, in prima linea, nel mondo del lavoro". (Com)