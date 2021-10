Iraq: in corso le trattative per formare un blocco sunnita in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative tra le principali forze politiche sunnite dell’Iraq, Alleanza Azm e la coalizione Taqaddum, procedono nel tentativo di formare un blocco parlamentare sunnita in grado di giocare un ruolo attivo nella formazione del prossimo esecutivo di Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Secondo le fonti anonime menzionate dall’agenzia di stampa irachena, le trattative intra-sunnite guidate dal portavoce del parlamento, Muhammad al Halbousi, e dal leader di al Azm, Khamis al Khanjar, potrebbero concludersi nei prossimi giorni, in modo da poter trovare un accordo con le altre forze politiche una volta che lo scrutinio dei voti sarà considerato ufficialmente concluso. Tuttavia, altre fonti negano che le trattative siano in uno stato così avanzato, sottolineando che, parallelamente, le formazioni sunnite intrattengono un fitto dialogo con altre parti in causa, come il Quadro di coordinamento sciita. (Res)