Milano: Sala, in sei mesi trovare formula per gestione unica case Aler e Mm

- In merito alla possibilità di una gestione unica delle case popolari a Milano, "Stiamo già facendo qualche incontro, Maran ha incontrato Aler. L'idea è elaborare una prima idea di collaborazione che possa essere portata all'attenzione mia e del presidente Fontana". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio in prefettura in occasione della firma del protocollo d'intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro. "Proprio perché i tempi sono tiranni, non bisogna immaginare in questo momento rivoluzioni dal punto di vista societario e finanziario perché sarebbe troppo complesso, invece bisogna capire se ci sono formule per una gestione comune attraverso un sistema diverso" ha aggiunto. "Io non posso che ribadire oggi la volontà di esplorarlo. Dobbiamo fare qualcosa, ma va fatto in sei mesi sennò sappiamo tutti che la campagna elettorale renderà difficile questa cosa". (Rem)