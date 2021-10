Monza: in via Baradello piantati 500 nuovi alberi grazie a Fondazione Mission Bambini e Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 500 i nuovi alberi piantati in un solo giorno a Monza grazie all'impegno di Fondazione Mission Bambini e Mediobanca. Erano 30 i dipendenti volontari del gruppo che questa mattina si sono trasformati in giardinieri per un giorno dedicandosi alla piantumazione di oltre venti tipologie diverse di piante autoctone per la riqualificazione dell'ex area industriale di via Baradello. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'associazione Selva Urbana e con il Comune di Monza. All'evento erano presenti: Martina Sassoli, assessore allo sviluppo del territorio, urbanistica, edilizia privata, ambiente, rapporti con associazioni di categoria, pari opportunità del Comune di Monza, Goffredo Modena, Presidente della "Fondazione Mission Bambini", Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability di Mediobanca e Chiara Pice, relazioni sociali e comunicazione Selva Urbana. Via Baradello è una zona periferica interna a una piccola area industriale della città di Monza, nel quartiere di San Fruttuoso. Da ex area degradata, negli ultimi anni si è trasformata in una zona residenziale con forti potenzialità di sviluppo e di integrazione: oggi è infatti inserita nella rete verde del piano provinciale compresa nel Parco sovracomunale Grugnotorto-Villoresi. Il Nord Milano è un'area di grande afflusso automobilistico a causa della grande quantità di pendolari che quotidianamente si sposta verso Milano per motivi di lavoro: i 500 alberi piantati permetteranno di migliorare la qualità dell'aria e, contemporaneamente, del terreno, grazie alle proprietà di depurazione che ogni pianta è in grado di garantire. (segue) (Com)