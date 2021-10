Monza: in via Baradello piantati 500 nuovi alberi grazie a Fondazione Mission Bambini e Mediobanca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo questi due anni difficili, abbiamo bisogno di guardare al futuro con ottimismo e voglia di ricostruire. Abbiamo deciso di piantare questi alberi proprio come segnale di rinascita: crescendo, non solo contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria e la vita delle persone che vivono in questa zona, ma diventeranno un'opportunità educativa importante per bambini e ragazzi. Nell'area interessata sono presenti alcune scuole, che ci proponiamo di coinvolgere organizzando uscite didattiche per insegnare ai ragazzi la biodiversità affinché imparino ad amare la natura e l'importanza di preservarla" sottolinea Goffredo Modena, Presidente di Fondazione Mission Bambini. "La salvaguardia dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici sono tra le priorità del Gruppo Mediobanca. La scelta di integrare tali principi all'interno delle nostre Politiche Esg conferma il nostro impegno nel promuovere iniziative volte a limitare gli effetti dei nostri impatti climatici diretti e indiretti. Tra queste, le attività di piantumazione, anche con il coinvolgimento dei nostri colleghi rappresentano un impegno concreto con cui compensare parte delle nostre emissioni di CO2" commenta Giovanna Giusti del Giardino, Responsabile Group Sustainability di Mediobanca. Sempre grazie a Fondazione Mission Bambini e Gruppo Mediobanca, in collaborazione con l'Associazione Selva Urbana saranno piantumati altri 500 alberi per riforestare le aree ex industriali di 3 comuni alle porte di Milano (Trezzano sul Naviglio, Osnago e Gaggiano). (Com)