Grecia: Covid, nuovi casi nelle ultime 24 ore superano quota 4.000

- Il numero dei nuovi casi di Covid-19 continua a crescere in Grecia, arrivando a quota 4.165 contagi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Organizzazione nazionale ellenica per la salute pubblica (Eody). Il numero dei morti per Covid in Grecia ha toccato quota 15.707, con i 25 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali del Paese. Nelle terapie intensive, precisa la stampa ellenica, l'86 per cento dei pazienti non sono vaccinati. L'area di Salonicco, nel nord della Grecia, rimane quella con la maggiore diffusione del virus.(Gra)