Imprese: Tagliavanti (Cciaa Roma), serve alleanza tra pubblico e privato per ricostruire economia

- Serve un'alleanza tra pubblico e privato per ricostruire l'economia. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma (Cciaa Roma), Lorenzo Tagliavanti alla presentazione dello studio di Unindustria “Appalti per Mpmi 4.0”, realizzato con l’Università di Tor Vergata e Promo pubblica amministrazione fondazione, che nasce dall’esigenza di rafforzare la presenza delle pmi regionali negli appalti pubblici del nostro territorio. "I dati dei primi 6 mesi dicono che il sistema imprese sta recuperando rispetto al 2020 e si sta ricreando un ciclo di investimenti - ha spiegato Tagliavanti -. Le imprese si stanno preparando e hanno investito di più di quanto facevano nella fase pre pandemia. Il futuro sarà di segno inverso rispetto al passato. Ma con la consapevolezza che il pubblico dovrà rientrare nel ciclo economico e fare un'alleanza con i privati per ricostruire l'economia", ha concluso Tagliavanti. (Rer)