Imprese: Galli (Lega), bene riforma per tutela patrimonio produttivo italiano

- Il deputato della Lega, Dario Galli, durante le dichiarazioni di voto in Aula sul disegno di legge crisi grandi imprese, ha affermato: "Sì alla conservazione del patrimonio produttivo italiano mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La delega al governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - ha continuato il parlamentare - va in questa direzione: rendere più efficace l'azione nei loro confronti prima di arrivare alla loro perdita, chiusura o trasferimento all'estero. In questo senso vanno la maggior responsabilità manageriale richiesta ai commissari e l'abbassamento delle dimensioni per classificare 'grande' un'azienda. Un ringraziamento sentito va reso ai piccoli e medi imprenditori, che eroicamente resistono a iniziative anti-industriali e che, con il loro disumano carico fiscale, mantengono i costi fuori controllo del Paese". (Com)