Imprese: gli azionisti di Var Energi avviano il processo di revisione strategica

- Eni e Point Resources, società di HitecVision, proprietarie rispettivamente del 69,85 per cento e del 30,15 per cento di Var Energi As, annunciano oggi l'intenzione di avviare una revisione strategica riguardante il futuro assetto proprietario di Var Energi, al fine di perseguire al meglio la crescita futura e massimizzare la generazione di valore. La revisione - riferisce una nota - prenderà in considerazione varie alternative, inclusa una possibile offerta pubblica iniziale. Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella società, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto. Var Energi è una società integrata di esplorazione e produzione, costituita nel 2018 dalla fusione di Eni Norge e Point Resources, e oggi è il più grande operatore indipendente della piattaforma continentale Norvegese, con una produzione di 239 mila barili di olio equivalente al giorno nel primo semestre 2021 e una base di riserve 2P (Sec) di 1.147 milioni di boe a fine 2020.(Com)