Milano: Mattinzoli, vendere immobili Aler per finanziare ristrutturazione? Perché no

- Sulla possibilità di vendere immobili in zone di pregio come quelli in via Gola per finanziare ristrutturazioni, l'assessore regionale alla Casa, Alessandro Mattinzoli, ha dichiarato che "a me francamente non fa paura una soluzione di questo tipo, quando l'analisi è puntuale e specifica. Quando tu vendi un immobile perché riesci a riqualificare altre proprietà che non sono 'gioielli di famiglia', ma hanno anche delle criticità pesanti io dico: perché no?". Lo ha detto a margine della conferenza stampa sulla firma del protocollo d'intesa per la riqualificazione del quartiere San Siro, aggiungendo che "ci sono migliaia di proprietà che sono lì ferme che stanno andando in stato di degrado che sono nei centri delle città - ha aggiunto -, mi vengono in mente le caserme che potrebbero essere riqualificate. Uno dice: mi privo del mio patrimonio, ma se il patrimonio lo stai facendo andare in malora obiettivamente forse vale la pena di privarsi di un pezzo del patrimonio per riqualificarne un altro. Dunque, io dal punto di vista filosofico sono assolutamente d'accordo, se non sono operazioni immobiliari speculative, ma non è sicuramente nel dna e nella storia di Aler". (Rem)