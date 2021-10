Libia: Usa pongono sotto sanzioni Osama Al Kuni Ibrahim per violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno posto sotto sanzioni il cittadino libico, Osama Al Kuni Ibrahim, ai sensi dell'ordine esecutivo 13726, sulla base del suo coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani contro i migranti in Libia. Lo ha annunciato in una nota, il segretario di Stato, Antony Blinken, commentando la decisione del dipartimento del Tesoro Usa di porre sotto sanzioni Al Kuni emerso come gestore di un centro di detenzione per migranti a Zawiya, in Libia, dove lui e altre persone sotto la sua direzione hanno compiuto “orribili abusi contro i migranti, inclusi omicidi, violenze sessuali e percosse”. Nella nota, Blinken precisa che la decisione del dipartimento di Stato ricalca l’azione posta in essere ieri dal Comitato per le sanzioni per la Libia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Al Kuni. “Continueremo a lavorare con la comunità internazionale e utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per sostenere le vittime e identificare coloro che sono coinvolti in violazioni dei diritti umani. Chiediamo al Governo di unità nazionale libico di ritenere responsabile Ibrahim e altri che perpetrano violazioni dei diritti umani”, si legge nella nota. (segue) (Nys)