Libia: Usa pongono sotto sanzioni Osama Al Kuni Ibrahim per violazioni diritti umani (2)

- Oggi l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (Ofac) del dipartimento del Tesoro statunitense, in corrispondenza di un'azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha sanzionato Al Kuni riconoscendolo responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro i migranti in Libia. Al Kuni è designato ai sensi dell'Ordine esecutivo (Eo) 13726 per essere coinvolto, o essere stato coinvolto, nel prendere di mira civili attraverso atti di violenza, rapimenti, sfollamenti forzati o attacchi a scuole, ospedali, siti religiosi, o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o attraverso comportamenti che costituirebbero un grave abuso o violazione dei diritti umani o una violazione del diritto umanitario internazionale. "In vista delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, il Tesoro sta intraprendendo questa azione per promuovere la responsabilità ed esporre le attività illecite di coloro che abusano e sfruttano i migranti in transito in Libia alla ricerca di una vita migliore e più sicura", ha affermato il direttore dell'Ofac, Andrea M. Gacki. Osama Al Kuni Ibrahim è stato identificato come il direttore de facto del centro di detenzione di Al Nasr a Zawiya chiamato colloquialmente "prigione di Osama". Al Kuni, che è stato descritto come un boss del traffico di migranti, è considerato dagli Usa il responsabile dello sfruttamento sistematico dei migranti africani nel centro di detenzione dove questi migranti sono soggetti a varie violazioni dei diritti umani. (Nys)