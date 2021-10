Lavoro: Fim Cisl su parità salariale, giorno storico, ora tocca alla contrattazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giorno importante e storico per il mondo del lavoro. Con l’approvazione definitiva oggi al Senato della legge che introduce diverse misure per realizzare un’effettiva parità di genere nelle imprese si rompe il muro che ancora oggi ostacola e separa molte donne per una condizione dignitosa nel mondo del lavoro. Lo dichiara il segretario generale Fim-Cisl Roberto Benaglia. "Per la Fim Cisl - prosegue - si tratta di una grande risultato che deve spingere ancor più la contrattazione collettiva verso la traduzione effettiva di questi strumenti nelle imprese e nel lavoro, con l’obiettivo di dare maggiori servizi in termini di welfare e di una vera conciliazione di tempi vita lavoro, ma anche di strumenti di responsabilità oggettiva rispetto a cui le imprese, sono chiamate nelle relazioni sindacali, dando conto delle loro politiche di genere per realizzare un’effettiva parità. Dentro questo schema, la parità salariale è un obiettivo imprescindibile. Stante le condizioni retributive che nel nostro Paese che ancora oggi, vedono per le donne una penalizzazione nella retribuzione rispetto ai colleghi uomini. Una situazione non più giustificabile. In questo senso tutte le parti sociali devono adoperarsi per realizzare un’effettiva parità, non solo sulla carta ma nella sostanza. Come Fim, nel sottolineare l’importanza oggi di questa legge - conclude - ci impegniamo a diffondere i positivi risultati in questa direzione realizzati in diversi contratti collettivi aziendali per farli diventare nel mondo metalmeccanico un grande valore di lavoro giusto".(Com)