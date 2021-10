Lavoro: Mattia (Pd), parità salariale è legge, passo in avanti per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione all'unanimità da parte del Senato la parità salariale è ufficialmente legge. Un grande passo in avanti per l'Italia e una battaglia di civiltà che mette tutte e tutti di fronte alla responsabilità. Siamo pari e ora aggiungiamo un altro tassello alla piena attuazione dell'articolo 37 della nostra Costituzione". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente IX commissione Pari opportunità Consiglio regionale del Lazio. "Se la crisi ha avuto un forte impatto sull'occupazione femminile - aggiunge - nell'immaginare un nuovo modello di sviluppo post-pandemia non possiamo che ripartire mettendo al centro la dignità e la qualità del lavoro femminile. Dal Lazio la scorsa estate abbiamo iniziato a fare rumore, ma il cambiamento era già in corso e ora non possiamo che guardare al futuro con coraggio: più lavoro, più diritti, più rumore. Siamo tempesta".(Com)