Milano: otto ragazzi indagati dalla Polizia per cori fascisti e offese a ebrei su Zoom

- Questa mattina, la Polizia di Stato, al termine di un'attività investigativa coordinata dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano dr. Alberto Nobili e dal pm dr. Francesco Cajani, ha eseguito otto decreti di perquisizione delegata nei confronti di altrettanti soggetti indagati per accesso abusivo a un sistema informatico, violenza privata, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Le perquisizioni, coordinate dalla Digos della Questura di Milano e dalla Direzione centrale polizia di prevenzione della polizia, sono state effettuate dai poliziotti delle Digos di Bari, Bologna, Brescia, Palermo, Roma, Torino, Trapani e Treviso. L'indagine trae spunto da un duplice accesso abusivo alla piattaforma Zoom: il primo episodio è accaduto la sera 26 gennaio 2021, quando, in occasione della giornata della memoria, l'Associazione Italia Israele di Venezia ha organizzato un pubblico convegno in diretta streaming, intitolata “Eludere il significato della Shoah: memoria collettiva e razionalità sociale. L'olocausto come espressione della logica interna della modernità occidentale”'. Fin da subito la conferenza è stata disturbata da una intromissione di voci di più persone, frasi inneggianti al duce, offese contro gli ebrei e bestemmie, accompagnate da musica tipica del ventennio fascista. (segue) (Rem)