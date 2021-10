Energia: Moldova, accordo con olandese Vitol per acquisto gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha firmato un contratto per l'acquisto di 1 milione di metri cubi di gas dalla compagnia energetica olandese Vitol. Lo ha annunciato l'Agenzia governativa moldava per le proprietà pubbliche. "Uno dei tre principali fornitori di prodotti petroliferi al mondo, la compagnia olandese Vitol, ha vinto la gara annunciata da Energocom per l'acquisto di un milione di metri cubi di gas naturale", si legge nell'annuncio. Nelle scorse ore la Moldova ha firmato, attraverso la società statale Energocom, un contratto per l'acquisto di un milione di metri cubi di gas naturale dalla società polacca PGNiG. Il governo della Moldova è in trattative con la Federazione Russa e Gazprom per la firma di un accordo di fornitura di gas naturale a lungo termine. Nelle condizioni della diminuzione della pressione nella rete di distribuzione nazionale, l'acquisto da fonti alternative consente di mantenere la fornitura di gas naturale ai consumatori. (Rob)