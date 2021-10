Difesa: Golfo, esercitazione congiunta Usa-Bahrein con assetti a pilotaggio remoto e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Marine di Stati Uniti e Bahrein hanno svolto per la prima volta un’esercitazione congiunta, denominata “New Horizon”, con sistemi d’arma a pilotaggio remoto nella regione del Golfo. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del Comando centrale delle forze navali statunitensi (Navcent). Nei due giorni di esercitazione, unità navali senza equipaggio, Mantas t-12, hanno operato al fianco di pattugliatori statunitensi e assetti marittimi del Bahrein. L’esercitazione rappresenta “una pietra miliare significativa per la nostra nuova task force poiché acceleriamo l'integrazione di sistemi senza equipaggio e intelligenza artificiale in complesse operazioni intersettoriali in mare", ha affermato il capitano Michael Brasseur, comandante della Task Force 59. Lo scorso 9 settembre, la quinta flotta degli Stati Uniti, che ha sede in Bahrein, ha annunciato la creazione di una nuova task force, TF 59, nella regione del Golfo, che vede la presenza di droni e dell’intelligenza artificiale durante le operazioni. La task force 59 farà affidamento alle partnership regionali e della coalizione. (Res)