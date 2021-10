Imprese: Perconti (M5s), riforma giusta grazie a contributo Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Filippo Perconti, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive, "la disciplina normativa sulla gestione della crisi delle grandi imprese è un tema fondamentale che ha bisogno di una legislazione adeguata e al passo con i tempi. Il M5s, nella scorsa legislatura - continua il parlamentare in una nota - ha saputo dare un contributo decisivo ed è stato capace di incidere sulle nuove disposizioni con una serie di emendamenti che sono stati approvati. In questa legislatura si è quindi lavorato su un testo che avevamo già modificato". A margine del suo intervento in Aula sulla proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'esponente pentastellato aggiunge: "Uno dei punti principali della nuova disciplina è l’introduzione dell'albo dei commissari straordinari presso il ministero dello Sviluppo economico, nel quale vengono tra l'altro indicati i requisiti di indipendenza, onorabilità e trasparenza richiesti ai professionisti incaricati". (segue) (Com)