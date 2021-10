Istruzione: successo per la seconda edizione del roadshow online delle università italiane in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pieno successo per la seconda edizione del “Roadshow on-line delle università italiane in Israele”, organizzato dall’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, in collaborazione con il Council for Higher Education israeliano (Che) con l’obiettivo di rafforzare la già avanzata collaborazione inter-universitaria tra i due Paesi. Lo riferisce oggi una nota stampa dell'ambasciata d'Italia in Israele. In apertura, l’ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti, ha messo in rilievo come “Italia ed Israele sono caratterizzati da sistemi educativi ed economici complementari e possono imparare l’un dall’altro le rispettive eccellenze”. Da qui l’importanza, in una prospettiva “win-win”, di iniziative tese a facilitare l’integrazione tra i due sistemi sia sotto il profilo della didattica che della ricerca, sotto il cappello dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica italo-israeliano. Hanno partecipato all’evento 13 atenei italiani (la Statale di Milano, il Politecnico di Torino, Brescia, nonché una nutrita schiera di università del centro e del sud Italia quali il Politecnico delle Marche, il Politecnico di Bari, Luiss, Perugia, Catania e Università del Salento) e 24 istituzioni di istruzione superiore israeliana. Nel corso di più di 100 incontri su piattaforma on-line le università dei due Paesi hanno avviato i negoziati per concludere accordi di mobilità per studenti, docenti e ricercatori, definire programmi comuni ed istituire corsi di laurea a doppio titolo, nonché per l’avvio di progetti di ricerca nelle aree di comune interesse. (Com)