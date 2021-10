Lavoro: Bonetti, con voto Senato altro passo importante verso parità donne-uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto in Senato di oggi compiamo un altro passo importante verso la piena parità tra donne e uomini: parità salariale, certificazione della parità di genere per le imprese, equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche. Felice di aver accompagnato il lavoro di questi mesi che dà attuazione ad alcune delle misure previste dalla prima strategia nazionale per la parità di genere". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)