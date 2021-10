Terrorismo: Copasir, introdurre reato detenzione materiale jihadista come per pedopornografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli strumenti repressivi introdotti contro la radicalizzazione jihadista sono “variegati ed efficaci, sebbene occorra sempre un loro adeguato affinamento”. E’ quanto si legge nella relazione approvata oggi dal Copasir su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista. In particolare, ad esempio, in relazione al materiale di propaganda o di tipo manualistico, il Copasir condivide “alcune osservazioni emerse durante le audizioni. La sola detenzione di tale materiale non è sufficiente a far scattare nessuna sanzione, richiedendosi invece la sua diffusione. È auspicabile che si introduca, ad esempio, tale fattispecie di reato sul modello dell'articolo 600-quater del Codice penale sulla detenzione di materiale pedopornografico”. Infatti, spiega la relazione, “da una parte, appare evidente che le modalità di approccio alla deradicalizzazione sono fortemente diversificate, dall'altra, è fondamentale intervenire tempestivamente sui soggetti radicalizzati, pur trattandosi di soggetti di diritto che non hanno (ancora) commesso un reato, ma che, in qualsiasi momento, possono decidere di partire per uno scenario di guerra o, peggio, attivarsi in loco. L'anticipazione della soglia di punibilità allo scopo di perseguire le condotte preparatorie ai reati di terrorismo internazionale si inquadra all'interno di un contrasto a tali tipologie di crimini di carattere proattivo, in modo da erigere una barriera di sicurezza idonea a proteggere in via preventiva ed anticipatoria l'interesse alla tutela dei cittadini e delle istituzioni”.(Rin)