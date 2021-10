Covid: presidente Moderna, richiami vaccino potrebbero essere annuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile che sia necessario somministrare su base annuale le dosi di richiamo del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Moderna. Lo ha dichiarato oggi in un’intervista a “Fox News” il presidente e co-fondatore dell’azienda, Noubar Afeyan, spiegando che le dosi potrebbero essere modificate di anno in anno in relazione alle mutazioni del coronavirus. Afeyan ha ricordato infatti come, in termini di impatto e di mortalità, l’attuale pandemia è stata diversa da qualsiasi altra in passato. Di conseguenza, attorno alla sua evoluzione permangono delle incertezze. “Semplicemente non sappiamo come il virus si trasformerà da una dimensione pandemica a una endemica con la quale dovremo abituarci a convivere. Se l’evoluzione sarà questa, ci sarà una continua necessità di dosi di richiamo”, ha osservato il dirigente.(Nys)