Quirinale: Tajani (FI), successo politico di Berlusconi che si parli di lui

- Il fatto che si parli del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, come un possibile futuro presidente della Repubblica è un successo politico di Berlusconi. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa al Parlamento europeo. "Io credo che il presidente del Consiglio Mario Draghi debba portare a compimento il suo lavoro nell'interesse dell'Italia. Sarebbe un eccellente presidente della Repubblica", ha detto Tajani. "Se poi volete sapere quello che pensa Antonio Tajani come persona su Berlusconi, credo che sarebbe un eccellente capo dello Stato visto quello che ha dimostrato di saper fare come capitano d'impresa, come leader nel mondo dello sport, come uomo di governo, come protagonista nella politica estera", ha aggiunto Tajani. "Sono tanti oggi coloro che, anche fra i critici, riconoscono i meriti di Berlusconi. Ricordiamo che fu l'unico in grado di mettere seduti attorno ad un tavolo il presidente Usa George Bush e il presidente russo Vladimir Putin", cioè "gli Usa e la Federazione Russa dopo gli anni della Guerra fredda. Un risultato straordinario all'insegna della pace", ha ricordato Tajani. (segue) (Beb)