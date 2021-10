Quirinale: Tajani (FI), successo politico di Berlusconi che si parli di lui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi è "l'uomo che ha risolto il problema dell'immigrazione nel nostro Paese senza erigere muri, senza dichiarare guerra a chicchessia, ma facendo accordi con la Libia di Muhammar Gheddafi, facendo accordi con i Paesi del nord dell'Africa, puntando già da allora su un piano Marshall per la crescita dell'Africa. Quindi un uomo che ha dimostrato di avere tutte le qualità per essere anche alla guida della Repubblica", ha proseguito. "Però non è, la mia, una candidatura, non tocca a me fare una candidatura. Dico soltanto quello che è un mio sogno nel cassetto. Per rispetto al presidente Sergio Mattarella il centrodestra non propone dei candidati oggi", ha continuato. "Se mi domandate cosa ne penso io" di Berlusconi "permettete all'amico, a un uomo che sta con lui da tanti anni, che lavora al suo fianco, di dare un giudizio sulla persona. Questo è il mio pensiero, non c'è una candidatura formale", ha ribadito. "Sono in tanti a parlare di Berlusconi come possibile presidente della Repubblica. A dimostrazione che quest'uomo comunque è un protagonista oggi della politica del nostro Paese e lo è stato negli ultimi 25 anni. E' un riconoscimento politico importante", ha concluso. (Beb)