Lavoro: Conte, bene ok a parità salariale, ora salario minimo e taglio tasse

- La proposta di legge sulla parità salariale "è stata definitivamente approvata in Senato". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "Grazie all'impegno e all'accelerazione imposta dal Movimento cinque stelle il nostro Paese si dota di uno scudo contro le discriminazioni tra uomo e donna nei luoghi di lavoro. Un passaggio che rafforza la nostra democrazia e la convinzione che le conquiste sui diritti sociali e civili devono viaggiare spedite, di pari passo, insieme". Conte quindi puntualizza: "Sul lavoro il M5s non farà mai un passo indietro, come ci ricorda oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'il lavoro deve essere rimesso al centro'. Adesso avanti su salario minimo e taglio del cuneo fiscale per aumentare le buste paga degli italiani, avanti sulle politiche attive per rafforzare i meccanismi di inserimento lavorativo. Non molliamo", conclude. (Rin)