Portogallo: premier Costa, "bilancio con conti giusti che garantiscono credibilità Paese"

- Da parte del governo portoghese non c'è nessun "trucco magico" che farà superare il senso di responsabilità e la difesa dell'interesse nazionale. Lo ha affermato in Parlamento il primo ministro lusitano, nel delicato dibattito sulla nuova legge di bilancio, nel rispondere al leader del Partito comunista portoghese (Pcp), Jeronimo de Sousa, che ieri ha affermato che ci sarebbe voluto quasi un "trucco magico" perchè la formazione possa decidere di sostenere il bilancio dello Stato nella votazione di domani. Costa ha assicurato che il governo vuole continuare i negoziati ma ha chiesto uno spirito di compromesso, rivendicando che "questo è un bilancio con i conti giusti che garantiscono la credibilità internazionale del Portogallo, permettendogli di aver risparmiato 3 miliardi di interessi sul debito rispetto al 2015". Il premier ha illustrato una serie di misure particolarmente rilevanti approvate dall'esecutivo come la più grande fornitura pubblica di alloggi a prezzi accessibili, la regolamentazione del telelavoro e la lotta contro la precarietà del lavoro nelle piattaforme digitali. (segue) (Spm)