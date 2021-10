Portogallo: premier Costa, "bilancio con conti giusti che garantiscono credibilità Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa ha elencato alcuni di quelli che considera i punti forti del bilancio statale nei settori dell'istruzione, della cultura e della scienza, come gli asili nido gratuiti a partire da settembre. In merito alla sanità, Costa ha assicurato che avrà una dotazione di 3,3 miliardi di euro, il doppio rispetto alla precedente legislatura. Con questo importo, ha promesso l'eliminazione definitiva delle tasse d'utenza, tranne che per l'accesso al pronto soccorso, la piena dedizione al settore pubblico dei professionisti della salute, un incremento delle assunzioni (oltre 30 mila in più dal 2015). Antonio Costa ha garantito l'impegno di aumentare il salario minimo a 850 euro entro il 2025, "il più grande di sempre", ha sottolineato il premier. (Spm)